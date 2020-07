Nå kan du reise på tog med AtB-appen

Nyheter

Nå kan reisende med periodebillett i Trondheimsområdet (sone A) bruke enten appen AtB Mobillett eller t:kort på lokaltoget. Reisende med periodebillett for tog utenfor sone A kan kjøpe billett som gjelder både på tog og buss via SJ sin billett-app.

Dette gjør det langt enklere for pendlere som bruker både tog og buss som en del av reisen.

Spor til 240 millioner kroner tatt i bruk Det første godstoget i det nye sporet på Ler stasjon kjørte forbi mandag morgen.

AtB Mobillett på toget

AtB og togoperatøren har i mange år hatt både billett- og prissamarbeid på periodebillett på strekningen mellom Hommelvik og Ler (sone A). Dette gir reisende mulighet for å veksle mellom tog og buss med samme billett. Billetten har kun vært tilgjengelig på reisekortet t:kort.

- Å kunne betale billetten med appen AtB Mobillett har vært etterspurt av reisende og ønsket fra AtB sin side. Nå er dette på plass, og vi er glade for å gjøre billettkjøpet enda mer tilgjengelig og enklere for kundene, skriver AtB i en pressemelding.

Tilbudet med å reise med samme periodebillett på tog og buss gjelder for alle passasjerkategorier, uavhengig av om du tilhører kategorien voksen, honnør, barn, ungdom eller student.

SJ-billett for tog og buss

For reisende med tog som benytter periodebillett på strekninger utenfor sone A, har SJ lagt til rette for å kunne kjøpe sonetillegg for buss i sone A i sin billett-app. Dette gjør det enkelt for reisende som reiser inn i sone A med tog, og har behov for å reise videre med buss. De behøver nå kun å forholde seg til én billett og ett kjøp for hele reisen.

Godt samarbeid

AtB og SJ har tett samarbeid for å utvikle et godt totalt kollektivtilbud i Trøndelag. Dette gjelder både rutetilbudet og billettløsninger.

- Å kunne reise med toget når du har periodebillett i AtB Mobillett har vært etterspurt lenge. Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass dette, og at reisende med tog også kan kjøpe videre bussreise med SJs billettløsninger. Vi ser frem til å finne flere gode løsninger for kundene sammen med SJ, sier Grethe Opsal som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB i pressemeldingen.