Flyr lavt over Melhus

Nyheter

Tensio skal inspisere kraftlinjene i blant annet Melhus, Midtre Gauldal og Skaun,l og det innebærer lavtflyging med helikopter. Inspeksjonen starter i uke 33 (starten av august), og kan pågå i flere uker. Tensio opplyser at luftledninger med høyspenn overflys hvert år, og at dette er en lovpålagt oppgave for å sikre at ledningsnettet ikke har feil som kan medføre fare for folk eller omgivelser samt ha en risiko for strømbrudd. Eksempler på feil kan ifølge Tensio, være trær som henger over kraftledninga, hakkespetthull eller skjeve stolper.