Staten gir mer til bussbrukere og bilister

– Regjeringa ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontrafikken med bil i byene. Denne tilleggsavtalen bygger opp under dette målet, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.