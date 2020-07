Fram og tilbake for bilistene under E6-bygging

Nyheter

Bilister som skal nordover, må kjøre sørover for å komme seg i riktig retning. Det er situasjonen for bilister for tida på grunn av at Melhuskrysset må bygges om for å bli tilpasset 110-sone på ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål.

Etter hvert har det kommet opp skilt som forklarer bilistene hvor de skal kjøre, og det er satt opp sperringer slik at folk ikke velger feil rampe. Utfordringa kan være riktig valg av fil nede på E6 der noen skal rett sørover mens andre må vende i den nye rundkjøringa for å komme seg nordover igjen.

Må kjøre forbi Melhus sentrum for å komme til Melhus Anleggsarbeid på E6 Melhus fører til at bilister kan få seg en stor overraskelse.

Nye Veier bygger ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål, og er kommet godt i gang med anleggsarbeidet. Peab Entreprenør vant oppdraget.

