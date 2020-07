Dømt for overgrep mot et lite barn

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 60-årene for seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Barnet var bare åtte år gammelt da hun ble utsatt for overgrep, og overgrepene fortsatte i årene framover. Mannen er dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder, og i tillegg må han betale 225.000 kroner i oppreisning til barnet som nå er blitt en ung voksen kvinne. Mannen er tidligere dømt for sederlighetsforbrytelser.