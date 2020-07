Yrkessjåfør mistet førerkortet etter mobilbruk

Nyheter

En yrkessjåfør i 20-årene er fradømt førerkortet i seks måneder, ei bot på 2000 kroner og krav om å betale 3000 kroner i saksomkostninger. Dommen falt i Sør-Trøndelag tingrett, og saken kom opp for tingretten fordi mannen hadde nektet å vedta et forelegg etter at han ble stanset i en trafikkontroll 1. april på E6 ved Kvålsvegen i Melhus.