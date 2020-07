Vil sikre kum på Rognes

Nyheter

En beboer observerte tirsdag kveld barn som syklet ved den åpne kummen. Han fikk varslet dem og foreldrene.

- Kummen er cirka tre meter djup, og to meter i diameter. Jeg ble både redd og sint, sier beboeren til Trønderbladet onsdag ettermiddag.

Han opplyser at kummen kom for to dager siden, og ligger like ved stoppestedet og en parkeringsplass. Den ble ifølge mannen opprettet i forbindelse med et nytt masteanlegg.

- Det er spent et plastbånd rundt, men det er ikke god nok sikring, forklarer han.

Arbeidsplanlegger i Spordrift, Arnt Bjørnli er enig, og beklager det som har skjedd.

- Det er ikke sånn det skal være. Vi var ikke klar over dette, og har vel ikke god nok oversikt over dem som gjør arbeid for oss. Jeg skal sette meg i bilen med en gang og dra oppover og legge ei plate over, sier Bjørnli samme ettermiddag.