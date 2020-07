Fem fikk bruksforbud under kontroll

Nyheter

Statens vegvesen har hatt kontroll på Sandmoen og Sluppen, og det resulterte i at fem bruksforbud ble ilagt ifølge ei melding fra vegvesenet.

De fem bruksforbudene gjaldt sikthindrende hylle på dashbord, manglende lastsikring og manglende brannslukker. Én fører ble anmeldt for manglende førerrett klasse BE og manglende lys på tilhenger. Ifølge vegvesenet hadde tilhengeren også mangelfull lastsikring,manglende merking av utstikkende last og dårlig brems. Fire overlastgebyr ble skrevet ut og disse gjaldt massetransport.

22 tunge kjøretøy og 3 lette kjøretøy ble kontrollert. Totalt ble det to anmeldelser.