Vogntog kjørte seg fast i jernbaneundergang i Melhus sentrum

Nyheter

Et vogntog har forårsaket skader på ei jernbanebru i Melhus sentrum. Det melder politiet på Twitter klokka 09.41. Det er undergangen i Gimsvegen som er skadet, og veien er helt sperret. Bane Nor melder at det er stengt for togtrafikk mellom Søberg og Melhus pga. «en hendelse ved sporet». Dermed er togtrafikken på både Dovrebanen og Trønderbanen rammet.