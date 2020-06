Nyheter

I Stølhøvegen, som ligger i hyttefeltet til Oppdalstoppen 880, viser eiendomsoverdragelsene at skidronninga Marit Bjørgen har solgt hytta si for 3,325 millioner kroner. Hun kjøpte hytta i 2008 for kr 3.750.000 fra Oppdalstoppen 880. 12 år senere selger hun hytta i Stølen. Dette skriver Opdalingen.