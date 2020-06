Politiet vil følge ferietrafikken

Nyheter

Politiet erfarer at det kjøres med høg hastighet på hovedfartsvegene, og opplyser at de vil ha fokus på disse vegene i tida som kommer. Særlig fordi trafikken nå vil øke på grunn av ferietida. E6 over Dovrefjell og riksveg 3 gjennom Kvikne hadde flere fartskontroller denne uka. Bruk av mobiltelefon under kjøring ble også kontrollert.