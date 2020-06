Kan bedres ved mindre vannføring

Nyheter

Torsdag ettermiddag hadde Torstein Rognes i Gaula Fiskeforvaltning befaring sammen med NVE på Kvål. Her er det minst to steder leirbotnen er avdekket, slik at elva frakter med seg leire. Til fortvilelse for laksefiskere. Elva blir grå, med liten sikt i vatnet, og fisken har trøbbel med å se fiskeredskapen.