- Dette er ikke en ordning for at foreldrene skal slippe å hente å kjøre ungdommene. Det er fortsatt best at foreldre samkjører og henter, det er mer rusforebyggende. Men det er en veldig bra ordning for at de skal komme seg trygt hjem, istedenfor å sitte på med uerfarne sjåfører eller haike, sa ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) da Maren Grøthe (Sp) spurte i kommunestyremøtet om hva som kan gjøres for at ordningen Trygt hjem for en 50-lapp blir mer brukt.