Politiet fikk mandag kveld melding om at en gjeng ungdommer var samlet ved den videregående skolen. Da patruljen kom til stedet, møtte de på fem-seks unger som hadde en liten fest.

- En håndfull 8. og 9. klassinger satt og drakk alkohol. At det sitter personer under 18 år og drikker alkohol, det er ikke greit, sier Per Christian Stokke, etterforskningsleder i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Politiet tok kontakt med foreldrene, som ble bedt om å hente ungdommene.