Flere meldinger om festbråk i Melhus

Nyheter

- Klokken 00.39 kom meldingen fra en privat adresse på Melhus. Det var skrik, skrål og full fest ute i varmen, men vi rakk ikke dra dit, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i politiet.

Klokken 01.13 fikk politiet en ny melding om festbråk, da fra Gimse.

- Da patruljen ankom 40-50 minutter senere var det stille på stedet, opplyser Hollingen.

Klokken 02.22 kom det så en melding fra Hovin.

- Mange folk samlet seg på en adresse. I loggen står det ikke spesifisert om de var ute eller inne, men det er et problem at folk holder på ute i det fine været nå, slik at naboen ikke får sove, sier Hollingen.

Politiet hadde ikke kapasitet til å dra til Hovin.

Mann i badebukse på E39 Klokken 19.15 fikk politiet melding om en hendelse i Storsandtunnelen ved Børsa på E39.

- Se opp for mann i rullestol på E6 Klokken 11.13 meldte Vegtrafikksentralen om en hendelse på Twitter.