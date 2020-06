Nyheter

Onsdag klokka 22.04 fikk politiet melding om at en ungdom hadde drukket seg full, og hadde forårsaket skade på Melhus videregående skole.

- Det har kanskje vært skoleavslutning. Politiet rykket ut til skolen, og snakket med eleven og foreldrene. Det er ei rute eller et speil som er knust, og eleven skal ha snublet. Avtalen var at ungdommen skulle gjøre opp for skaden, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.