Fylkespolitikere vil ha hall på taket av parkeringshus

Nyheter

Ifølge et kostnadsoverslag fra entreprenøren Hent, vil det koste 43 millioner kroner å bygge en idrettshall på toppen av det nye parkeringsanlegget ved Melhushallen. I tillegg anslår rådmannen at det er behov for å kjøpe inn utstyr for sju millioner kroner slik at den nye hallen totalt vil koste 50 millioner kroner. Anslaget er basert på at det bygges en flerbrukshalll på 2200 kvadratmeter, og at denne sammenføyes med Melhushallen.