Hovedtillitsvalgt reagerer kraftig på utspill fra Bjørn Enge i Høyre

Nyheter

- Som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Midtre Gauldal har jeg uttrykt bekymring på flere møter. Blant annet mener jeg at en større konsekvensutredning må på plass før revidert budsjett vedtas i kommunestyret torsdag 18. juni. Dette gjelder spesielt enheten for pleie og omsorg, der det i revidert budsjett står at de eneste konsekvensene er flytting av folk innad i enheten. En større konsekvensutredning foreligger altså ikke, så jeg vet ikke om politikerne er god nok kjent med hva kuttene i revidert budsjett vil bety i årene som kommer, sier Stensås.