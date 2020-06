Dette bestemte formannskapet skal skje med koronapengene

Nyheter

Etter at Trønderbladet omtalte at rådmannen foreslo å bruke halvparten av den mulige bevilgninga av koronapenger for å stimulere lokalt næringsiv på utskifting av rådhusvinduer, har det vært stort engasjement blant leserne. Ikke bare leserne reagerte sterkt på at rådmannen foreslo utskifting av rådhusvinder, også Melhus Håndball kom med utspill. Håndballklubbens leder Jan Frode Hatlen kalte forslaget om å bruke koronapenger på rådhusvinduer for bisarr, og mener at idretten heller burde ha vært tilgodesett med ny hall.