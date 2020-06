Beboerne må vente enda ei uke på om de må godta undergang

Nyheter

Flere beboere på Søberg har klaget på Melhus kommunestyres vedtak om at et skal bygges en jernbaneundergang for gående og syklende. Vedtaket om undergang gjorde kommunestyret fordi Bane Nor krever en undergang for å kunne godkjenne reguleringsplanen for boligene på Midttun. Nå vil det gå enda ei uke før de får vite om klagene blir imøtekommet.