Melhus håndball mener koronapenger burde ha vært brukt på hall i stedet for vinduer

Nyheter

- Vi innbyggere kjenner på å bli provoserte når vi leser i avisen at administrasjonen i Melhus foreslår å bruke halvparten av midlene fra regjeringen i forbindelse med Covid19 på vinduer i rådhuset. Vi mener slike midler bør komme innbyggerne i kommunen i større grad til gode, skriver Jan Frode Hatlen, leder for Melhus Håndball, i et brev til lederne for de ulike partiene i kommunestyret.