Sterke protester mot ny gang- og sykkelvei på Kvål

Nyheter

Da reguleringsplanen for ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål sentrum ble behandlet av melhuspolitikerne, kom det sterke meldinger fra partier om at de ikke ønsket å ha en gang- og sykkelvei nært inntil Øya videregående skole. Kristelig Folkeparti var blant partiene som fryktet at et slikt veivalg, kunne føre til at den kristne skolens landbruksdrift ble skadelidende.

For bratt

I stedet ønsket kommunestyret ei anna veilinje for gang- og sykkelveien. Dette mente Nye Veier var ei dårlig løsning, og prosjektleder Petter K. Angelsen i Nye Veier orienterte politikerne om hvorfor gang- og sykkelveien i stedet burde gå ved Øya videregående skole. Blant momentene Nye Veier nevnte, er at politikerne forslag til gang- og sykkelve for å spare skolens fjøs, ville få ei kraftig stigning.

Kommunestyret vedtok E6-plan, men.... Statlige myndigheter lot være å komme med innsigelser mot ny E6 fra Melhus sentrum til Kvål sentrum, men kommunestyrets flertall stopper en planlagt gang- og sykkelvei.

Det samme momentet nevner Ragnhild og Rikard Høyem som viser til at gang- og sykkelvei fra barnehagen og forbi renseanlegget vil få ei stigning på 11 prosent. Ny kulvert ved Øya videregående skole vil heller ikke oppfylle kravet om universell utforming ifølge deres høringsuttalelse.

E6 kan bli framskyndet Nye Veier er i full sving med å forberede neste E6-strekning i håp om at det plutselig dukker opp ledige midler.

Elling Nideng peker også på at det kan bli bratte stigninger og en uoversiktlig kulvert.

Heller ikke Øya videregående skole er fornøyd med politikernes vedtak. I høringsuttalelsen viser skolen til at Øya gård mister omtrent 40 dekar på grunn av ny E6, og at de ønsker å presisere at de ikke ønsker ei løsning med å forskyve veien fordi det kan ta enda mer dyrkajord. Skolen har bedt om ei trygg kryssing for elevene når de skal til og fra bussholdeplassen.

Må løpe over ulykkesbelastet E6 for å få tatt skolebussen Elever på Øya videregående skole og ungdomsskole løper med livet som innsats for å komme til bussholdeplassen på E6.

Fremmer innsigelse

Trøndelag fylkeskommune fremmer innsigelse mot den planlagte gang- og sykkelveien, og mener at folk heller vil sykle på eksisterende E6 framfor å bruke den planlagte gang- og sykkelveien. Heller ikke Statens vegvesen er begeistret for vedtaket melhuspolitikerne gjorde, og uttrykker bekymring for trafikksikkerheten. Videre peker vegvesene tpå at det er et mål å få på plass et sammenhengende sykkeltilbud på strekninga Trondheim-Støren.

Forslaget fra Melhus kommunestyre har vært ute på høring, og kommer opp på nytt i formannskapet på tirsdag. Rådmannen foreslår at politikerne gjør et vedtak der det heter at gang- og sykkelveien skal utformes slik at den gir minst mulig negative virkninger for skole- og gårdsdrifta.

Fylkeskommunen taper 14 millioner i uka, og sier trolig nei til asfaltering Koronakrisen fører til et kjempetap for fylkeskommunen, og dermed ser det mørkt ut for asfalt på Bennavegen.