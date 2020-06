Nattarbeid på E6 Melhus

Nyheter

Torsdag blir det slik Trønderbladet har omtalt, stor omlegging av trafikken på E6 ved Melhus sentrum fordi Melhuskrysset skal bygges om.

Omlegginga varer fram til neste år, og innebærer at bilister må venne seg til et nytt kjøremønster der de må kjøre et stykke sørover når de egentlig skal nordover.

Må kjøre forbi Melhus sentrum for å komme til Melhus Anleggsarbeid på E6 Melhus fører til at bilister kan få seg en stor overraskelse.

Nye Veier varsler at E6 blir stengt ved Melhuskrysset natt til tirsdag, natt til onsdag og natt til torsdag, og stengeperioden er fra klokka 22 til 06

- Årsaken til stengningen er at vi gjør forberedende arbeid til trafikkomleggingen den 18. juni. Omkjøring via rampene på Melhuskrysset. Det vil bli nedskilting av fartsgrensen til 50 km/t med redusert framkommelighet grunnet innsnevring fra to til ett kjørefelt i begge retninger, skriver Nye Veier i trafikkmeldinga.

Nye Veier gjør også oppmerksom på at det blir arbeid på E6 natt til mandag, men at veien ikke stenges da.

