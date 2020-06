Nyheter

Denne uka har det skjedd mye som handler om jernbanelinja i Gauldalen. Dette tettstedet er også en bit av dette, og opplever en nysatsing for tida. Én ting er å sørge for at sporet fungerer, noe annet er å legge til rette for at togene faktisk ruller bortover sporet. Tettstedet vi skal fram til, har en rik jernbanehistorie og er også kjent for rolleskikkelsen Bør Børson.