Melhusfotograf fikk stor heder i fotokonkurranse

Nyheter

Norges største, landsomfattende konkurranse for fagfotografer måtte i år holdes digitalt. Fredag kveld var det klart hvem som var vinnere. Erlend B. Enger fra Melhus tok sølvmedalje for bildet «Misty», bronsemedalje «Morning fog» og fikk hederlig omtale for «Bent» og «Folded».