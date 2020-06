E6 fortsatt stengt etter alvorlig ulykke med fem skadde

Nyheter

Politiet melder at det lørdag har vært ei trafikkulykke på E6 rett sør for Støren, og ei ulykke på E39 i Børsa.

Alvorlig ulykke

- Det har vært ei alvorlig ulykke med tre biler og fem personer involvert. Helsevesenet behandler dem som om de var kritisk skadd siden dette har vært ei høyenergiulykke. Ulykka har skjedd i 80-sonen ved avkjøringa til Hauka, og luftambulansen og flere andre ambulanser er på stedet, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Volden opplyser at det har vært en frontkollisjon der en bobil og to personbiler har vært involvert.

- Politiet har nettopp kommet til stedet med fire politipatruljer. Kriminalteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe kommer til stedet. Vi får håpe på det beste når det gjelder utfallet av ulykka, sier Volden.

Ulykka ble meldt til politiet klokka 12.42, og E6 er helt blokkert ifølge Volden.

- Det er lange køer på stedet, og politi på stedet anslår at køene er på 3-5 kilometer. Veien kommer til å være stengt en periode framover. Det er omkjøringsmulighet via Budal for personbiler, men det jobbes for å finne andre omkjøringsmuligheter, sier Volden.

I tillegg til flere ambulanser og politipatruljer, rykket også Gauldal brann og redning ut til ulykkesstedet.

Politiet melder at de ønsker å komme i kontakt med et mulig vitne til ulykka. Denne personen kjørte en blå BMW 320 på vei nordover etter ulykka. Politiet ber om at personen tar kontakt på 02800.

E39

Når det gjelder ulykka på E39 ved Børsa, har en personbil havnet i autovernet og to personer er kjørt til St.Olavs hospital ifølge operasjonslederen. Skadeomfanget er ifølge politiet ukjent. Politi og ambulansetjenesten var på ulykkesstedet.

- En bil har kjørt i autovernet, og vi vet foreløpig ikke hendelsesforløpet, sier Volden.

E39 ble stengt som følge av ulykka.

Saken oppdateres!

Har du bilder, kan disse sendes til 982 60 456.