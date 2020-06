Signerte skolekontrakt verdt 190 millioner kroner

Nyheter

- Jeg er veldig glad for at Hent ble valgt som entreprenør i en hard konkurranse, og da spesielt med Veidekke som en av anbyderne. Samspillprosessen har vært et enestående lagspill på et høyt nivå. For min del blir dette et prosjekt på hjemmebane. Jeg startet på nåværende Gimse skole i 1977, sier prosjektleder John Olaf Solstad i Hent.