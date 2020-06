Nok en råkjører tatt i fartskontroll

Nyheter

Fredag melder politiet at det har vært fartskontroll i 90-sona på Melhus.

Da ble en bilist tatt etter å ha kjørt 122 km/t i 90-sona. 19 forelegg ble skrevet ut. Kontrollen ble ifølge Lars Martin Hafstad i UP holdt mellom klokka 09.17 til 11. Trafikk i sørgående retning ble kontrollert. Hafstad opplyser at ingen mistet førerkortet, og han skriver i en e-post til Trønderbladet at det er gledelig.

- Bakgrunnen for mengden kontroller på E6 de siste dagene er aksjon «grønne veier», forklarer Hafstad.

De alller fleste kontrollene holdes på europa- og riksveier.

I det siste er flere bilister tatt etter å ha kjørt i svært høye hastigheter på E6, og seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt uttrykte undring over at folk ikke har fått med seg at politiet er enda mer ute på veiene nå fordi koronaviruset fører til at det er færre treninger og mindre møtevirksomhet for politiet.