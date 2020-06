Må kjøre forbi Melhus sentrum for å komme til Melhus

Nyheter

Skiltet for nytt kjøremønster på E6 ved Melhus sentrum er allerede kommet opp, og fra torsdag morgen iverksetter Nye Veier det nye kjøremønsteret.

Melhuskrysset skal bygges om for å bli tilpasset høyere hastighet på ny E6, og det fører til at bilistene ikke kan svinge av til krysset slik de har vært vant til. To av rampene i Melhuskrysset blir stengt. Slik vil det bli fram til neste vår.

Nytt kjøremønster

Det nye kjøremønsteret fører faktisk til at bilister som kommer nordfra (fra Trondheim) må kjøre forbi Melhus sentrum og svinge helt rundt i rundkjøringa for å komme tilbake til avkjørselen til Melhus sentrum og fylkesveg 708. Den midlertidige rundkjøringa er bygd omtrent 450 meter sør for avkjøringsrampene til Melhus sentrum.

For den som kommer fra Melhus sentrum og skal nordover, må en også til denne rundkjøringa som er rett sør for Melhus sentrum. Nye Veier forklarer at bilister som skal nordover, må kjøre sørover til den midlertidige rundkjøringa og så ta runden rundt for så å vende kursen nordover.

– Å kjøre forbi Melhuskrysset når du skal til Melhus, og kjøre sørover når du skal nordover, høres sikkert rart ut. Men nøkkelen ligger i omkjøringen via rundkjøringen ved Loddbekken. Etter å ha vurdert mange alternativer, har vi kommet frem til at dette er den beste løsningen, uttaler teknisk koordinator Petter Angelsen i ei pressemelding.

Angelsen opplyser at både nødetater og skiltmyndigheter har vært involvert i høringsmøter.

Kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela i Nye Veier forteller til Trønderbladet at dette er en av de trafikkomleggingene som får størst betydning for trafikantene.

Forberedelsene til omlegginga starter tidlig i neste uke, og Nye Veier ber folk være oppmerksomme og sette ned farten.

Flere rundkjøringer

Nye Veier har laget flere midlertidige rundkjøringer. Den ene er altså rett sør for Melhus sentrum (Loddbekken/Lodda), den andre ved Søberg og den tredje er ved Øya videregående skole på Kvål.

