Her kan du få et raskt innblikk i hvordan undergangen ble bygd

Nyheter

700 tonn var totalvekta på undergangen som er bygd i Melhus sentrum for å etablere gangforbindelsen mellom Melhustunet og Melhus sentrum. Mange lastebiler og gravemaskiner måtte til for å klare bygginga på de tilmålte 48 timene.

Fikk gjennomslag i Melhus I Melhus sentrum er det hektisk anleggsarbeid mens det er togstans.

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, hadde Consto Midt-Norge 48 timer på seg til å få bygd jernbaneundergangen. Prosjektleder Håvard Dretvik forteller at byggehelga var forberedt et halvt år. Antall timer var bestemt ut fra at Bane Nor hadde den ene av de to årlige togfrie helgene.

Siste tog går i dag og snart blir det undergang Ved midnatt stanser det siste Vy-toget, og da står 16 lastebiler klar til å frakte vekk masse fra togundergangen.

Byggehelga ble filmet, og er satt sammen til et kortvarig film som viser hvor hektisk det var på byggeplassen. I filmen kommer det fram at arbeidet ble fullført 5,5 timer før fristen.

Se filmen HER