Togpassasjerer fryktet smitte fra hostende reisende

Onsdag ettermiddag var togturen over for en togreisende på vei sørover.

- Mannen ble bedt om å gå av toget på Soknedal stasjon, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at politiet fikk melding om at en togreisende virket beruset, og at han i tillegg hostet og harket slik at folk ble redde for at han kunne være syk av koronaviruset covid-19.

- Han hevdet at han ikke var smittefarlig. Mannen ble bedt om å gå av toget, og han nektet. Politiet kom til stedet, og personen hadde da forlatt toget. Han ble kontrollert av politiet, og stilte seg uforstående til at noe skulle være galt. Han oppførte seg greit overfor politiet, sier Ustad.