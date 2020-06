Politiet er forundret over at folk tar sjansen på å kjøre i 146 km/t når de vet at politiet er ute på veiene

Nyheter

- Jeg stiller meg veldig undrende til at folk ikke skjønner at politiet er ute på veiene. Det er mer politi på veiene enn vanlig fordi det ikke kan holdes treninger og møter på grunn av smitteverntiltak, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Nesten 150 km/t

I flere dager har politiet tatt bilister som har holdt svært høye hastigheter. Onsdag røk to førerkort, og høyeste målte hastighet var 143 km/t i 90-sona på E6 i Melhus. Kontrollen ble holdt midt på dagen. Enda høyere fart holdt en bilist som torsdag morgen ble stoppet av UP ved Brubakkhaugen på E6 i Melhus. Denne bilisten ble målt til 146 km/t i 90-sona.

- Vi snakker ikke her om å kjøre 90 km/t i 80-sone, men langt høyere hastigheter. Bilister som holder så høye hastigheter ser ikke ut til å ta risikovurdering når det gjelder trafikkfaren for andre og egen del, faren for å miste førerkortet og hva ei bot vil bety for lommeboka. Førerkort betyr mye for folk, og da spesielt den yngre garde. Da er jeg forundret over at folk kjører så raskt. Både lokalt politi og UP vil fortsette kontrollene, sier Ustad.

Ustad legger ikke skjul på at det er bekymringsfullt at det er så høye hastigheter på veiene for tida. Politipatruljene og UP har altså ikke hjemmekontor, og er i stedet mye mer ute på veiene enn vanlig.

Mange kontroller

- Det holdes mange trafikkontroller og disse omtales i avisa. Derfor er jeg undrende til at folk likevel tar sjansen på å kjøre så fort, sier Ustad.

Tre mistet førerkortet 23 reaksjoner, derav 20 forenklede forelegg

En laserkontroll ved Horg kirke førte til sju forenklede forelegg, og der var 91 km/t i 70-sona høyete hastighet.

Ny fartskontroll på E6 viste at fartsnivået fortsatt er høyt Politiet har bøtelagt flere under fartskontroll på E6.