Boligbrann i Buvika

En person er sendt til St. Olavs hospital med røyk / brannskade etter at det begynte å brenne i et hus i Buvika, ifølge politiet.

Politiet meldte om brann i et hus i Buvika på Twitter klokka 15.00. Det skal være observert flammer på taket av huset, som ligger like ved Buvik kirke. Klokka 15.09 melder politiet at tre personer er evakuert fra en leilighet i huset. Naboleiligheter er også evakuert.

I ei ny twittermelding i 15.35-tida opplyser politiet at en person er sendt til sykehus med røyk / brannskade.

Det er ikke fare for spredning til Buvik kirke.