Advarer mot å gå på skredkanten på Hovin

- Jeg skjønner at folk vil se rasstedet, men de setter seg i fare. Det er farlig å gå på skredkanten, og spesielt siden det er meldt regn i helga, sier geotekniker Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen.

Har sett mange på rasstedet

Juvik forteller at det er observert veldig mange gående på rasstedet, og at enkelte har beveget seg ut på skredkanten.

- Folk må ikke gå i anleggsområdet, understreker Juvik.

Tidligere i uka skled deler av fylkesveien i Tømmesdalen på Hovin ut, og det har dannet seg ei stor skredgrop. Dronebilder som Juvik har tatt, viser skredkanten og skadene raset har forårsaket. Årsaken til raset er ifølge vegvesenet, at det er bygd for bratt veifylling da veien ble bygd. Fylkesveien skal være 40 år gammelt.

Er sperret av

Geoteknikeren er bekymret over at folk tar seg forbi sperringene som er satt opp, og han sier at folk må forstå at det er farlig å oppholde seg på skredkanten og i rasområdet.

- Området er sperret av, men mange bryr seg ikke om sperringene. Vår sterke henstilling er at folk ikke går forbi sperringene, sier Juvik.

Samme type advarsel kom også etter raset i Havdalsgrenda ved Melhus sentrum etter at mange ville inn i skredområdet for å se hvordan det så ut der.

Mye vann i skredgropa

Undersøkelser viser at det kan ta tid å få reparert veien slik at den blir kjørbar igjen.

- Det er ekstremt bløtt i skredgropa, og det er vanskelig å komme i gang med anleggsarbeid. Vi kommer nok ikke i gang før i neste uke med fyllinga. Det er vanskelig å si når vi er ferdige, sier Juvik.

Vannet i skredgropa er ifølge Juvik, grunnvann som kommer ut fra vannførende lag i jordmassene.

- Det står vann hele tida, og dette er en naturlig prosess, forklarer Juvik.