Sykehjemmet og bo- og dagsentrene åpner for mer besøk

Når det gjelder Midtre Gauldal sykehjem, så skal besøk fortsatt vurderes og avtales på forhånd. Det er fortsatt viktig med strenge smitteverntiltak når det åpnes for besøk i brukernes rom inne i de ulike avdelingene på sykehjemmet.

Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand på minst én meter og øvrige smittevernråd kan følges. Her følger man derfor en rutine på maks to besøkende om gangen.

Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen. Besøkende kan ikke benytte fellesareal og fellesområder.

Bo- og dagsentrene

Når det gjelder bo- og dagsentrene, skal også besøk fortsatt avtales på forhånd, og besøk skal foregå i brukernes egne leiligheter. Også her må anbefalt avstand og øvrige smittevernråd følges, og kun to besøkende tas imot om gangen.

I likhet med på sykehjemmet kan ikke besøkende benytte kjøkkenet eller fellesområdene på bo- og dagsentrene.

Alt dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

Melhus har også åpnet for besøk på sykehjem og eldresenter uten at det er nødvendig å avtale med leder på stedet, men understreker at besøk skal skje etter avtale med brukeren.

