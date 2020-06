Omfattende jobb å få bygd ny vei etter raset på Hovin

Nyheter

- Vi har lagt en plan for gjenoppbygging av veien. Foreløpig er det uklart når den kan gjenåpnes, sier geotekniker Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen.

Ikke kjørbar

Tirsdag ga ei veifyling etter i Tømmesdalen på Hovin, og fylkesveien fikk så store skader at den ikke er kjørbar. Omkjøring er via fylkesveg 708 og fylkesveg 6590 (Bennavegen).

Årsaken til rase er ifølge geoteknikeren, at veifyllinga var for bratt. Da den skulle forsterkes, gikk det galt. Ifølge opplysninger geoteknikeren har fått, har det vært jevnlig sig over flere år. Til alt hell ble personene som befant seg på stedet, ikke tatt av raset. Byggeleder Per Olav Krogstad i Trøndelag fylkeskommune forteller at noe av årsaken til utglidningene, er mangel på penger til utbedring av fylkesveier.

Gjenoppbygging

Torsdag var det møte på rasstedet for å avgjøre hva som skal skje videre, og Juvik forteller at arbeidet med å bygge en vei til skredgropa har startet. Deretter skal fylkesveien gjenoppbygges. For å få fram masser som trengs til utbedringa, blir det ifølge Juvik, bygd en vei i bakkant.

- Veien er for anleggstrafikken, og kan ikke brukes av veifarende. Det skal fraktes stein inn i området, og steinen kommer ikke fra Hovin-sida, opplyser Juvik.

En bekk ble demmet opp som følge av raset, og dannet et nytt bekkeløp inn i skogen.

- NVE har sett på bekken. Det er ikke fare for at bebyggelse tar skade, sier Juvik.

Området er ifølge Juvik, ikke undersøkt i detalj med tanke på nye skred. Tidligere har Juvik opplyst at det ikke er leire i området, men sand.

- Det må holdes avstand til gropa, og det er fortsatt bratt skredkant, sier Juvik.

