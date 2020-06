Nyheter

- For meg er det litt uvirkelig at vi får asfalt likevel på de tre fylkesveiene jeg påpekte det må skje noe med. Først fikk vi høre at det ikke kom asfaltpenger i det hele tatt til Melhus, og etter at jeg satte fokus på dette gjennom Trønderbladet, kommer det asfaltpenger, sier en strålende fornøyd Mikal Kvaal (H).