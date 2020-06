Nyheter

Statsadvokat Kaia Strandjord har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene, og ifølge tiltalen skal mannen ha forgrepet seg på barn både i Norge og i utlandet. Saken kommer opp for Sør-Trøndelag tingrett i september. Mannen er blant annet tiltalt for voldtekt av barn under 14 år, og dette har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år. Straffelovens paragraf 300 (2015-versjonen) er også nevnt i tiltalen, og den har en strafferamme fra 3 til inntil 15 år.