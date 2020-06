Melhus har fått en ny innsjø

Nyheter

Gammelelva på Kvål er så full av flomvann at den ligner på en innsjø. Vanligvis er det så lite vann i denne bakevja til Gaula at det skaper bekymring hos naturvernere og Fylkesmannen.

Dette er en såkalt kroksjø, og regnes som en så svært viktig naturtype at Gammelelva er blitt vernet. Fylkesmannen har tidigere brukt mye penger på oppgraving for å hindre at Gammelelva vokser igjen slik det har vært tendenser til. Ofte holder svaner til her, og det er også observert at rådyr har forvillet seg inn i Gammelelva.

Denne fuglen lever farlig Flere har observert at havørn har tatt svaner i gammelelva mellom Kvål og Ler.

Gaula har meget høy vannstand for tida, og det fører til at det renner vann også inn i kroksjøer og våtmarksområder. I dag tirsdag er det godt over 20 grader og sol, men onsdag kan det bli en del regn.

