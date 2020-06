Vei raste ut i Tømmesdalen og er stengt inntil videre

Nyheter

Det har gått et ras i Tømmesdalen mellom Hovin og Hølonda.

Det er Tømmesdalsvegen (fylkesvei 6492) mellom Hovin og Lauvåsen som har rast ut.

Entreprenør jobber på stedet, og det er lokal omkjøring, melder Vegtrafikksentralen på Twitter i 16.15-tida.

Stor vannlomme

Byggeleder Per Olav Krogstad i Trøndelag fylkeskommune forteller at veien er stengt inntil videre, og at fylkeskommunen venter på geotekniker. Raset har gått tett ved Resbakklia.

- Det har vært bløtt der i hele vår, og vi ventet på at det skulle tørke opp litt. Da vi skulle kjøre på stein, viste det seg at det var ei stor vannlomme der. De som var på stedet så at det slapp og fikk kjørt unna, sier Krogstad.

Krogstad forteller at det ble besluttet at det ikke skal skje noe på stedet før geotekniker har vurdert rasfaren.

- Det raser fortsatt. Derfor er veien stengt. Ingen bor i akkurat dette området, sier Krogstad.

Det er flere omkjøringsmulgheter, og det går an å kjøre fylkesveg 708 eller fylkesvegen (Bennavegen) mellom Kvål og Hølonda.

