Sagauka kommer i videoform

Koronaviruskrisen fører til at årets Sagauka i Melhus i stor grad må foregå digitalt. Det innebærer for eksempel at store arrangementer som åpningsseremonien med tusenvis av barn, ikke kan foregå på Hallsletta, men vises som en film.

Prosjektleder Maria Spjøtvoll forteller at åpningsarrangementet vil vises som en film, og denne er allerede slik Trønderbladet tidligere har omtalt, allerede tatt opp. Fjerdeklassinger ved flere skoler forteller den dramatiske historien om drapet på Håkon jarl i grisebingen på gården Rimol der Tora er husfrue. Om teknikken står oss bi, kan du se filmen for åpningsarrangementet onsdag klokka 10 på vår nettside.

Sagauka: Vikingene går til filmen i år Den over tusen år gamle historien om drapet på Håkon jarl skal fortelles på nytt under Sagauka, men denne gangen må det skje som flmvisning.

I tillegg har kommunen planer om å vise tre andre videoer, og disse kan det også bli mulig å se på Trønderbladets nettside utover uka. Den ene er en forsmak om vikingfilmen som er planlagt å komme i 2030, den andre om kulturminner og den tredje er om Melhussongen.

Unge vikinger forbereder Sagauka Årets Sagauka i Melhus blir i en litt annen form, men at forberedelsene er i gang, var merkbart i Melhus sentrum.

Spjøtvoll forteller at det også kan bli sending fra lesestunda for barn. Livestreaminga fra Prestegårdslåna er en lukket visning for sykehjemmene, og vil ifølge Spjøtvoll ikke bli vist for andre enn beboerne på sykehjemmene.

Sagauka har også noen arrangementer i fysisk form som festkonsert med maksimalt 50 deltakere samt vandringer. Både konserten og vandringene har påmelding.