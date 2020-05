Melder om villmannskjøring over Kvålsbrua

Nyheter

En bilist ringte politiet etter at hun nesten kolliderte med en bil som kom i full fart midt i veien på Kvålsbrua søndag kveld.

Det var en svart bil med ungdom i, og den kjørte i retning Råbygda i 19.40, forteller bilisten som fortalte om hendelsen på SMS til Trønderbladet.

Den svarte bilen gjorde ingen tegn til å holde sin side av veibanen på brua, opplyser tipseren.

- Smelte inn speilet på bilen min, men det ble ikke ødelagt. Det kunne blitt en alvorlig frontkollisjon, sier bilisten i SMS-meldingen. Hun ringte politiet og fikk opplyst at de har kontroll over bilen.

Etterpå fikk hun vite av en annen bilist at den svarte bilen krasjet like etterpå i autovernet i Solheimssvingen, og også hun fortalte at hun holdt på på kollidere med ungdomsbilen.

En annen tipser forteller til Trønderbladet at ambulanse og politi med sporhund kom til stedet.

Politiet leter

Operasjonsleder Bjørn Handegard opplyser at en bil har kjørt inn i autovernet på Kvål, og politiet søker med sporhund etter sjåføren som er er i 40-åra. Politiet fikk melding om hendelsen i 19.40-tida. Det skjedde ved starten av Bennaveien.

Handegard opplyser at det var en kvinne med i bilen, og hun følte seg svimmel og hadde vondt i hodet etter trafikkuhellet. Hun får helsehjelp på stedet. Passasjeren er i slutten av 30-åra. Sjåføren er hjemmehørende på Kvål.