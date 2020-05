Avkrefter virusrykter

Nyheter

Koronastatus i Midtre Gauldal onsdag 27. mai er 196 testet: 6 positive, 0 ubesvarte og 190 negative.

- Det er nå gått omtrent to måneder uten nye påviste tilfeller her, og det ser ut til at gjenåpningen av samfunnet fungerer like godt som vi hadde håpet, skriver Høklie Jonassen.

- Det er stadig økt testkapasitet for sendeprøver oppover til St. Olavs Hospital, og vi har i skrivende stund nå mulighet til å teste alle med mistenkt covid-19, skriver Høklie Jonassen.

- Dette blir svært viktig

Høklie Jonassen skriver blant annet videre at frisørsalongene innfrir i stor del alle krav som er satt.

- Noe som gjør det trygt for oss som behøver å fikse sveisen, og dette bemerkes og bør derfor roses. Eksempler som dette, at det gjennomføres trygg og god praksis, blir svært viktig nå som folk vil begynne å reise mer i tiden fremover, samt at vi i den sammenheng forventer en del turisme. Dette vil tilblande og komplisere hvem man er i kontakt med, og potensialet for nye tilfeller øker, skriver Høklie Jonassen.

- Vi jobber hele tiden for å være klare til å takle dette, men den viktigste jobben forblir liggende ute hos dere som gjør den daglige innsatsen. Så takk til dere som opprettholder innsatsen og sørger for at vi stadig kommer oss fremover, skrive Høklie Jonassen.