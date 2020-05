Melhus forbereder seg på storflom i Gaula

Nyheter

NVE har varslet at det er fare for storflom i Gaula og andre vassdrag fordi det fortsatt er store snømengder i fjellet. Ifølge beregninger er det 300 prosent mer snø enn det pleier å være på denne tida, og i helga kan det bli sommervarme igjen slik at snøen smelter fort.

Har kriseledelse

Melhus formannskap fikk tirsdag en orientering om hva kommunen gjør for å forberede seg på en mulig storflom.

- Det er hell i uhell at kriseledelsen er aktiv, sa ordfører Jorid Jagtøyen.

Kommunen satte kriseledelse da koronaviruset dukket opp i Norge, og i starten hadde kriseledelsen møte hver dag. Da situasjonen ble litt mer avklart, hadde kriseledelsen sjeldnere møter. Nå er det altså flom som er bekymringa, og kommunalsjef Morten Bostad ble kalt fram for å orientere om beredskapen.

- Vi får ny prognose på torsdag, forklarte Bostad.

Beredskapen

Bostad fortalte at Gauldal brann og redning tar seg en tur på vestsida av Gaula for å se om det er elvesider som kan gi etter, og at kommunen har gravemaskiner i beredskap om det i full fart må gjøres noe som kan stoppe flomskader. Blant mulige farer kommunen ser for seg, er at E6 blir overflommet. Kommunalsjefen fortalte at Gaula overvåkes elektronisk, og at det også er aktuelt å følge med på vannføringa i sidevassdrag siden disse kan gi mye flomvann til Gaula.

- Vi følger situasjonen nøye, sa Bostad.

Ordfører Jagtøyen minnet om da Holtålen ble rammet av styrtregn, og at blant annet kunstgressbanen kom seilende nedover Gaula. Restene skal visstnok ha havnet på Hovin.