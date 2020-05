Folkevekst i Melhus - fortsatt tilbakegang i Midtre Gauldal

Nyheter

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort tall for folkeveksten, og tall viser at trenden fortsetter med vekst i Melhus og tilbakegang i Midtre Gauldal.

Melhus har 16.775 innbyggere. Det er 42 flere enn ved årsskiftet. I fjor ble det født 182 barn i Melhus, og 122 personer døde. Statistisk sentralbyrå har også en oversikt over personer med innvandrerbakgrunn. Den største gruppa i Melhus er fra Polen, og 339 innbyggere er fra det landet. På andreplass kommer Litauen, mens Filippinene er på tredjeplass.

Statistisk sentralbyrå har gjort framskrivinger for folketallet, og har beregnet at Melhus har et innbyggertall på 18.406 i 2030.

Flere i Melhus og tilbakegang i Midtre Gauldal De to kommunene i Gauldalen har ulik utvikling i folketallet.

Midtre Gauldal har 6232 innbyggere, og dette er en tilbakegang på 6 personer. I fjor ble det født 57 barn i kommunen, mens det døde 59 personer. Statistisk sentralbyrå har også en oversikt over personer med innvandrerbakgrunn. Den største gruppa i Midtre Gauldal kommer fra Polen, og på andreplass kommer Litauen. På tredjeplass kommer Eritrea. 270 av innbyggerne i Midtre Gauldal er fra Polen.

Ifølge prognoser er det ventet vekst i Midtre Gauldal i årene framover, og forventet folketall i 2030 er 6681 innbyggere.

