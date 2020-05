Mye flomvann i Gaula

Nyheter

Mandag morgen gikk Gaula flomstor, og det er så mye vann i elva at det står vann langt innover lavereilggende områder ved elva. Det er ikke mange dagene siden vannstanden i Gaula var lav.

NVE har advart om at det er fare for storflom i år fordi det er 300 prosent mer snø i fjellet enn det pleier å være. Den uvanlig kjølige våren har ført til økende snømengder i stedet for snøsmelting.

Flomfaren i Gaula avgjøres ikke bare av snøsmeltinga. Styrtregn slik det har vært noen tilfeller av de senere år, kan føre til at vannstanden øker meget raskt i elva. Det er særlig om sommeren at styrtregn har ført til mye vann i Gaula. I Melhus er det et ordtak at når heggen blomstrer, flør Gaula.

- Vær forberedt på å flytte verdisaker opp fra kjeller Melhus kommune oppfordrer grunneiere og bønder langs elva til å flytte verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt.

