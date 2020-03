Her er dagens koronasituasjon i Midtre Gauldal

Nyheter

Kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal melder at det er 6 positive koronavirusprøver i dag som i går. Flere er blitt testet, og nå er 83 testet. Det er 4 prøver som kommunen ikke har fått tilbakemelding på.

- Har kartlagt hele smittekjeden i Midtre Gauldal 78 personer er testet i Midtre Gauldal kommune: 6 positive, 5 ubesvarte og 67 negative.

Antall smittede er høyere i Midtre Gauldal enn i Melhus. Kommuneoverlegen har beskrevet et nitidig arbeid for å kartlegge mulig smittekjede.

Over hele landet merkes det at folk kvier seg for å kontakte fastlegen for ikke å være til bry nå som all fokus er rettet mot koronaviruset. Kommuneoverlege Lyngen skriver på kommunens nettside at han vil gjenta oppfordringa fra helseministern om at folk fortsatt kan kontakte fastlegen om andre problemstillinger.

- Sykehusene melder om pasienter blir innlagt i seneste laget, og vi antar at dette kan skyldes at befolkningen avventer symptomene sine vel lenge før de tar kontakt for ikke å være til bry i denne koronasituasjonen. Legekontoret har kapasitet til å ta imot de samme problemstillingene som ellers, det eneste unntaket av betydning er pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon, som tas imot på en egen luftveispolitiklinikk for å unngå smittefare på venterom og legekontor, skriver Lyngen.

Kommunestyret samles ikke på denne måten torsdag Og på grunn av koronasituasjonen blir det torsdag ikke et normalt kommunestyremøte i fysisk forstand.