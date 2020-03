Godtar ikke klager fra hyttefolk

Nyheter

Flere hytteeiere ved Samsjøen og Håen har klaget på at kommunen har sagt ja til Lundemo Bruks reguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt. Melhus formannskap har enstemmig avslått klagene, og klagene er nå sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.