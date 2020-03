Bilist ble pålagt å sove i bilen

Nyheter

Natt til torsdag fikk politiet melding om en sjåfør som kjørte vinglete på E6, og at hastigheten varierte.

- Patrulje har kontrollert fører, som viste seg å være trøtt. Pålagt å sove i bilen frem til klokka 06 før han kan kjøre videre, heter det meldinga fra politiet.

Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at mannen ble stoppet klokka 01, og at han opplyste at han hadde kjørt fra Harstad.

- Mannen som er i 20-årene og fra Litauen, ble kontrollert og funnet edru. Han sa at han var trøtt, sier Ustad.