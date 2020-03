Antall testede i Melhus øker

Nyheter

Melhus kommune opplyser at 80 er blitt testet for koronaviruset fram til nå.

Tre er registrert som smittetilfelle slik Trønderbladet omtalte på onsdag. Siden det er innført strengere testkriterier, regner kommunen med at det kan være mørketall.

Kommunen har avvist å oppgi om det er eldre eller yngre personer som er smittet, mens andre kommuner gjør det.

På dagtid er det teststasjon i Melhus, og kommunen har opprettet et eget team som tar seg av testing. Ifølge kommuneledelsen er det blant annet helsesykepleiere som foretar testing. Teamet har fått opplæring av fastlege Cecilie Køste.

Melhus kommune er i likhet med andre kommuner, pålagt å klargjøre for mottak av koronasyke i Melhus for å avlaste sykehusene. Som tidligere omtalt tar Melhus kommune i bruk ei tom avdeling på Buen, og i tillegg gjør endringer for avdelinga Jarlsbu.